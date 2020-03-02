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Почти 50 человек погибли при нападении боевиков в Нигерии

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Фото: ТАSS/Zuma/Zhang Baoping
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Почти 50 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных групп на шесть деревень в штате Кадуна в Нигерии. Об этом сообщила местная газета Punch в понедельник, 2 марта.

Нападение произошло в воскресенье, 1 марта, на деревни Керава, Раго, Марина, Зариава, Хашимава, Гидан Масу Сайду и Унгувар-Барау. Отмечается, что среди погибших были маленькие дети.

В нигерийской полиции подтвердили факт нападения. В настоящий момент местные правоохранительные службы отправились в районы, где произошли убийства, для расследования инцидента. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее, 10 февраля, не менее 30 человек погибли при атаке членов исламистской группировки «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии. Организация «Боко Харам» стремится ввести шариат в Нигерии, а также подозревается в нападениях и терактах в Камеруне и Чаде.

В 2015 году боевики присягнули запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство») и сменили название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства».

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