ЕС продлил на полгода санкции против россиян

Евросоюз продлил санкции в отношении граждан России на полгода. Об этом сообщил официальный журнал Европейского союза в пятницу, 13 марта.

Речь идет о рестрикциях с формулировкой «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает «Интерфакс».

20 февраля источник одной из делегаций проходившего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств ЕС заявил, что ЕС в марте, вероятно, продлит индивидуальные санкции против российских граждан.

Срок действия предыдущего пакета санкций заканчивается 15 марта.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели ограничения. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись. Так, в сентябре 2019 года в них были включены чиновники и парламентарии, причастные к организации выборов в Госсовет Крыма. Тогда Москва заявила, что зеркально ответит на эти действия.