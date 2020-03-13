Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Ульяновской области

В Ульяновской области незначительно выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Эпидемический порог превышен на 29,5%.

По данным Роспотребнадзора, за неделю заболевание выявлено у 9,9 тыс. человек. Это на 1,24% больше, чем неделей ранее. Больше всего болеют школьники, среди которых эпидпорог превышен на 81,7%, а также взрослые. Об этом сообщает 1ul.ru.

В дошкольных учреждениях организуют «утренние фильтры» с замером температуры на входе. Больных детей изолируют. Кроме того, в регионе введено ограничение на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске число заболевших детей за неделю вдвое превысило число взрослых. Эпидемический порог превышен на 16,6%.