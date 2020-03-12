Дезинфекцию поручней проводят в транспорте Томска из-за ОРВИ

Власти Томска ввели ограничение на проведение массовых мероприятий в городе. Кроме того, в общественном транспорте проводится обработка поручней дезинфицирующей жидкостью.

По данным властей, обработка должна проводиться хлорсодержащими жидкостями. Распоряжение мэрии было разослано всем городским перевозчикам. Некоторые перевозчики сообщили, что дезинфекция поручней проводится на конечных остановках после рейсов. Об этом сообщает РИА «Томск».

Кроме того, для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом были отменены все массовые мероприятия. В мэрии отмечают, что горожанам необходимо позаботиться о своем здоровье и принимать меры профилактики. В частности, рекомендуется чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими.

По последним данным, эпидемический порог был превышен в восьми муниципальных образования Томской области, в том числе Томске.