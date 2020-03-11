Число заболевших ОРВИ детей в Хабаровске вдвое превысило число взрослых

В Хабаровске превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на 16,6%. Среди детей заболевания выявляли вдвое чаще, чем среди взрослых.

По данным администрации Хабаровска, всего в больницы обратились почти 5,8 тыс. местных жителей. У 36 пациентов медики подозревают грипп. Диагноз будет подтвержден на основании лабораторных исследований, сообщает ИА AmurMedia.

Всего госпитализированы 63 человека, среди них 37 детей. Особо тяжелых случаев течения болезни пока не выявлено.

На карантине остаются восемь классов в шести школах города, а также одна группа в детском саду. Медики просят жителей Хабаровска исключить посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях, носить маски в общественных местах, а также изолировать больного при первых симптомах ОРВИ.