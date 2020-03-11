Прямой эфир

Число заболевших ОРВИ детей в Хабаровске вдвое превысило число взрослых

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на 16,6%. Среди детей заболевания выявляли вдвое чаще, чем среди взрослых.

По данным администрации Хабаровска, всего в больницы обратились почти 5,8 тыс. местных жителей. У 36 пациентов медики подозревают грипп. Диагноз будет подтвержден на основании лабораторных исследований, сообщает ИА AmurMedia.

Всего госпитализированы 63 человека, среди них 37 детей. Особо тяжелых случаев течения болезни пока не выявлено.

На карантине остаются восемь классов в шести школах города, а также одна группа в детском саду. Медики просят жителей Хабаровска исключить посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях, носить маски в общественных местах, а также изолировать больного при первых симптомах ОРВИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Профилактика COVID-19 снизила заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020