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Карантин объявили в школах Саратова из-за ОРВИ

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В двух школах Саратова объявлен карантин в связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным регионального министерства здравоохранения, в коллективах превышен эпидемический порог.

По итогам недели в Саратовской области эпидпорог по совокупному населению превышен на 22,6%. 11 марта на карантин были отправлены школы в Энгельсском районе. С 12 марта ограничительные меры вводятся в школах Балаковского района. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Кроме того, карантин введен в пяти классах двух школ Саратова. По данным министерства образования, эпидпорог превышен в коллективах лицея № 15 и школы № 66. Также занятия приостановлены в 35 отдельных классах восьми школ области.

Ранее сообщалось, что все школы Липецкой области отправлены на двухнедельный карантин. Ученики будут заниматься дистанционно.

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