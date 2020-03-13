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СК задержал на Кубани еще 4 организовавших ОПГ полицейских

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Фото: СК РФ
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Следователи задержали еще четверых полицейских, входящих в преступное сообщество в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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По ее словам, задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Сотрудников полиции подозревают в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Преступное сообщество»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«По версии следствия с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий на стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае», — сказала Петренко.

Деньги водители отдавали за непривлечение к административно и уголовной ответственности. Также полицейские «обеспечивали» беспрепятственный проезд машин, незаконно перевозящих ряд грузов, добавила представитель ведомства.

Ранее следствие задержано 11 соучастников, фигуранты уголовного дела арестованы. Ведется следствие.

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