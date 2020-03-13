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Ураганный ветер ожидают в выходные на Колыме

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В Магаданской области 14 марта ожидается ветер с порывами 30 м/с, снег и метель. Штормовое предупреждение действует для Магадана, Ольского и Северо-Эвенского городских округов.

Как рассказали ИА MagadanMedia в региональном пожарно-спасательном центре, сохраняется вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередачи, линий связи, нарушений в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, образования снежных заносов на дорогах, ДТП, нарушения автомобильного сообщения.

Кроме того, спасатели предупреждают об угрозе деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухт Нагаево и Гертнера.

В ночь на 13 марта ветер порывами до 20 м/с повалил около 15 деревьев в Москве. Повреждено несколько автомобилей. Пострадавших нет.

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