Бушующий над Охотским морем циклон принесет в ЕАО снег и ветер

В ЕАО в ближайшие выходные, 14 и 15 марта, ожидается неустойчивая погода со снегом и ветром. Это связано с действием мощного циклона, который продолжает бушевать над акваторией Охотского моря и прилегающими территориями.

Как рассказал ИА EAOMedia синоптик областного Гидрометеобюро Ирина Бояринова, в субботу под влиянием поля пониженного атмосферного давления местами ожидается снег. Из-за холодной воздушной массы из Якутии температура в ночные часы понизится до –18 градусов. Днем же будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура будет подниматься до +2 градусов.

В воскресенье обойдется без существенных осадков. Ветер сменит направление на юго-западное. Минимальные температуры будут в пределах –12...–17 градусов, максимальные будут в пределах +1...–4 градуса.

13 марта синоптики предупредили о небольших заморозках в Москве. Если днем в пятницу воздух будет прогреваться до +7 градусов, то в ночь на субботу температура опустится до –2 градусов. Возможны небольшой дождь и ветер с порывами до 20 м/с.