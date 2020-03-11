Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области

Управление МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение. В четверг, 12 марта, с 15:00 до 18:00 ожидается сильный западный ветер 25-30 метров в секунду, на побережье — ураган 32-35 метров в секунду, временами осадки в виде дождя. Об этом рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства.

«В данных условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукреплённых конструкций», — сказали в МЧС.

Выход в море и на внутренние водоёмы в такую погоду опасен для жизни. Специалисты рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим рядом с деревьями, рекламными щитами и под балконами зданий.