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Путин опроверг чрезмерное вмешательство государства в экономику

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Фото: ТАСС
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Информация о том, что государство активно вмешивается в экономику, не соответствует действительности. В России наблюдается сбалансированная ситуация. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Да, есть разные подсчеты участия государства в экономике, разные. Кто-то считает, что слишком много государства в экономике, кто-то считает, что нормально. И разные методики дают разный конечный результат», — объяснил Путин.

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По мнению президента, в 20 из крупнейших российских компаний только семь или восемь — с государственным участием. При этом вопрос не в том, какая у них форма собственности, главное — как они работают, подчеркнул президент.

«Если реально они работают грамотно, с доходом, приносят доход государству, то тогда встает вопрос о том, это что, самоцель, что ли, приватизация, или нет?» — продолжил президент.

Он привел пример канадскую железную дорогу. Она была приватизирована, в покупке участвовали США, в итоге канадцы «сто раз пожалели, что продали», отметил Путин.

Решения по приватизации должны быть аккуратными и взвешенными.

Кроме всего прочего, компании с госучастием являются самыми крупными налогоплательщиками в государственные бюджеты всех уровней. «Роснефть» — номер один. Потом «Газпром». Потом «Лукойл». Потом там «Татнефть» есть, Сбербанк», — привел пример российский лидер.

В том же интервью Путин рассказал об отличии нынешних бизнесменов от олигархов из 1990-х.

C 20 февраля ТАСС запустил спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 12 марта вышел 12-й эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.

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