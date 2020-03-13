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Путин назвал отличие нынешних бизнесменов от олигархов из 1990-х

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Фото: ТАСС
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Современные российские бизнесмены, в отличие от олигархов из 1990-х годов, не пытаются влиять на политические решения в стране. Об этом 13 марта в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

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«Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 1990-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются», — сказал он, отвечая на вопрос о разнице между современными бизнесменами и олигархами из 1990-х.

Путин отметил, что он работал как с олигархами из 1990-х, так и с нынешними бизнесменами. По его мнению, и в то время, и сейчас крупные предприниматели «ищут ходы» для лоббирования своих интересов, однако понимают, что влиять на политические решения в стране невозможно, а потому даже и не пытаются этого делать.

Накануне Путин заявил, что в России изменилась структура малого бизнеса, так как он стал «не только торговым», но и научным, производственным и высокотехнологичным.

При этом, отвечая на вопрос, воспринимает ли он бизнесменов как жуликов, Путин сказал, что в сознании народа таким образом воспринимаются торгаши. Себя он назвал «частью этого народа».

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 12 марта вышел 12-й эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.

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