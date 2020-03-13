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Власти запретили усыплять собак в передержке для животных в Якутске

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Глава Якутии Айсен Николаев ввел запрет на усыпление собак, находящихся в пункте передержки в Якутске, где было найдено более сотни мертвых животных. Об этом глава региона сообщил в пятницу, 13 марта, на своей странице в Twitter.

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«Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр — три раза в день», — сообщил он.

5 марта в Якутске объявили о введении карантина из-за наличия вируса бешенства у собаки на территории пункта передержки безнадзорных животных. Позднее в соцсетях и СМИ была опубликована видеозапись обнаружения в контейнере мертвых животных на территории этого пункта.

Собак и кошек в пункте передержки усыпили обоснованно с целью предотвращения распространения бешенства, объяснили в департаменте ветеринарии Якутии. Всего были обнаружены 153 трупа собак и 48 трупов кошек, контактировавших с зараженной бешенством собакой.

С момента обнаружения вируса бешенства пункт передержки животных переведен в режим карантина.

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