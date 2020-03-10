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В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

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Фото: РЕН ТВ
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Собак и кошек в пункте передержки в Якутске усыпили с целью предотвращения распространения бешенства. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщается на сайте департамента ветеринарии Якутии.

Ранее стало известно, что зоозащитники в Якутске нашли контейнер с трупами животных. После этого глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по факту случившегося.

В ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки животных находятся два контейнера. В одном из них лежат 153 трупа собак и 48 кошек, которые имели контакт с зараженной бешенством собакой.

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.

При этом с момента обнаружения вируса бешенства пункт передержки животных переведен в режим карантина.

В начале марта депутаты Якутска выступили с предложением ввести налог или специальный сбор для владельцев собак. Они считают, что это поможет увеличить финансирование приютов для животных.

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