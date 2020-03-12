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Портал бездомных животных появился в Нижегородской области

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В Нижегородской области в пилотном режиме запустили интернет-портал с реестром бездомных животных. На сайте будут опубликованы фотографии и описания всех кошек и собак, которых муниципальные службы забрали с улицы.

На текущий момент к порталу подключились не все ветеринарные управления районов. Ожидается, что ресурс заработает в полную силу в течение нескольких месяцев. Жители региона смогут увидеть фотографии животных, оставшихся без дома. С помощью портала можно выбрать себе питомца, сообщает ИА «НьюсНН». Все размещенные на сайте животных будут вылечены и стерилизованы.

По словам первого заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, в регионе нет больших государственных приютов для собак и кошек. Бездомных животных берут частные организации и волонтеры, но они не могут обеспечить уход за большим числом животных.

Также Люлин уточнил, что в 2021 году в регионе могут быть построены два приюта не менее чем на 400 животных каждый.

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