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Приют для бездомных животных построят в Саратове

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В Саратове планируется возвести новый приют для бездомных животных за 30 млн рублей. Об этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил на встрече с зоозащитниками в Саратове.

«Уже нашли участок в Заводском районе, пять гектаров земли, подобрали проект — это лучший проект, который уже используется в Нижегородской области. Он отличается кардинально от проектов, которые есть в других регионах. Средства на его реализацию оценены в размере 30 млн рублей, мы их найдем. К сентябрю надо закрыть этот вопрос. В Саратове появится настоящий приют, а дальше нам нужно будет определиться, как его эксплуатировать, — или передать его волонтерам, или городским службам», — цитирует ИА «Взгляд-инфо» Володина.

По его словам, строительство планируют начать уже в апреле. Спикер подчеркнул, что бездомных животных на улицах быть не должно. Когда проблема пойдет на спад, тогда здания приютов можно переделать под ветеринарные клиники и «гостиницы» для домашних животных.

17 октября сообщалось, что в Саратове возбуждены два уголовных дела по факту массового отстрела собак. По данным депутатов, тысячи животных были умерщвлены вместо стерилизации и размещения в приютах. На причастность к убийству также проверяют сотрудников МБУ «Дорстрой» — питомника для бездомных животных.

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