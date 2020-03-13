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Умерла франко-американский режиссер Тони Маршалл

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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На 68 году жизни скончалась франко-американский режиссер и актриса Тони Маршалл. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной смерти деятеля стала продолжительная болезнь.

Маршалл единственная из женщин режиссеров, которая удостоилась премии «Сезар» в номинации за лучшую режиссуру за фильм «Салон красоты «Венера»» (Vénus beauté (institut), 1999). К числу ее наиболее известных режиссерских работ относятся фильмы «Бутик» (Boutique, 2003) и «Рядом с раем» (Au plus pres du paradis, 2002).

Кроме того, Маршалл сыграла более чем в сорока фильмах и сериалах и была сценаристом и продюсером ряда кинематографических работ.

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