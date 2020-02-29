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Протесты феминисток не помешали Полански получить «Сезар»

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Фото: Global Look Press/Julien Mattia/Keystone Press Agency
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На фоне скандала и протестов феминисток режиссер Роман Полански получил «Сезара» за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом.

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Фильм «Офицер и шпион» (J’accuse) был номинирован на 12 премий национальной кинопремии Франции.

Церемония 45-ой премии проходит на фоне скандала с Полански, которого подозревают в якобы изнасиловании французской актрисы в 1975 году. Режиссер и все, кто работали над фильмом и были номинированы, бойкотировали церемонию. Они написали коллективное заявление на фоне угроз феминисток в их адрес.

В пятницу 28 февраля перед церемонией феминистки устроили беспорядки и прорвались на красную дорожку, повалили несколько заграждений. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы отогнать особо агрессивно настроенных манифестантов, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал LSI. По данным телеканала, два человека задержаны.

Ранее, 26 февраля, они опубликовали в интернете открытое письмо, в котором обратились к членам жюри премии не голосовать за картину «Офицер и шпион». А в пятницу утром министр культуры Франции Франк Риестр высказал мнение, что вручение Роману Полански премии за лучшую режиссуру стало бы «плохим знаком», пишет Le Parisien.

Еще один приз, который получил «Офицер и шпион», достался костюмеру Паскалин Шаван.

8 ноября 2019 года французская актриса Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании, произошедшем 44 года назад, когда ей было 18 лет. Полански через своего адвоката Эрве Темиме отверг обвинение. Желание рассказать об этом через 44 года Монье объяснила появлением новостей о выходе нового фильма режиссера «Офицер и шпион» (2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса.

В 1977 году режиссер был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Геймер, после этого он бежал из США в Европу из-за боязни тюремного заключения.

В 2018 году Полански исключили из Американской киноакадемии из-за четырех обвинений в изнасиловании.

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