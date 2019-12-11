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Полански обвинил СМИ в попытке «превратить его в монстра»

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Фото: Global Look Press/Gilles Soen-Wer/ZUMAPRESS
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Польско-французский режиссер Роман Полански заявил о том, что СМИ разжигают скандалы вокруг его персоны. Об этом он рассказал в опубликованном в среду, 11 декабря, интервью журналу Paris Match.

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Он подчеркнул, что в течение многих лет журналисты пытались сделать его монстром. «Я привык к клевете, моя кожа утолщалась, затвердевала, становилась как панцирь. Но для моих детей и Эммануэль (жены Полански. — Ред.) это ужасно. <...> Они сильно страдают», — прокомментировал режиссер обвинения в изнасилованиях.

Кроме того, Полански полностью отрицал обвинения французской актрисы и бывшей модели Валентин Монье, появившиеся в прошлом месяце.

8 ноября Монье обвинила Полански в изнасиловании, произошедшем 44 года назад, когда ей было 18 лет. Полански через своего адвоката Эрве Темиме отверг обвинение.

Желание рассказать об этом через 44 года Монье объяснила появлением новостей о выходе нового фильма режиссера «Офицер и шпион» (2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса.

В 1977 году режиссер был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Геймер, после этого он бежал из США в Европу из-за боязни тюремного заключения.

В прошлом году Полански исключили из Американской киноакадемии из-за четырех обвинений в изнасиловании. Однако он заявил, что намерен вернуть себе членство в киноакадемии, поскольку считает, что его исключили с нарушением правил. В апреле 2019 года Полански подал иск в суд против академии. 19 ноября стало известно, что Гильдия авторов, режиссеров и продюсеров Франции планирует приостановить членство Полански.

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