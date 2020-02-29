Лучшим фильмом премии «Сезар» стали «Отверженные» режиссера Ладжа Ли

Лучшим фильмом 2019 года по версии национальной кинопремии Франции «Сезар» стали «Отверженные» режиссера Ладжа Ли. Церемония награждения проходила в концертном зале «Плейель» в Париже.

Картина повествует, как некий Стефан поступает на службу в полицию по борьбе с преступностью. В течение фильма развязываются напряженные отношения между двумя французскими бандами.

Награду за лучшую режиссуру получил фильм «Офицер и шпион» Романа Полански. Картина также удостоена премий за лучшую адаптацию сценария и костюмы.

Сам Полански и его команда не пришли на церемонию из-за угроз со стороны феминисток. Режиссера обвиняют в изнасиловании французской актрисы, которое он якобы совершил 44 года назад.

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Рошди Зем, сыгравший главную роль в фильме «Боже мой». Лучшей актрисой названа Анаис Демустье за фильм «Алиса и мэр».

Премия «Сезар» ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.