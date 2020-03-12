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Эксперт сравнил ожирение в России с пандемией

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Проблема ожирения в России принимает масштабы пандемии, заявил научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» Виктор Тутельян.

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По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

По его словам, более половины россиян старше 30 лет сталкиваются с проблемой лишнего веса.

«Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, — это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% — ожирение», — приводятся его слова на сайте Министерства здравоохранения РФ в четверг, 12 марта.

Также он отметил, что у россиян наблюдается дефицит витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

Ранее в четверг невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, что нарушение сна приводит к желанию съесть что-то вредное в ночное время.

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