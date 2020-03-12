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Магадан получил 120 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Около 2 км магистралей в Магадане отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мэрия города и минтранс Колымы подписали соглашение о выделении трансфертов. На 2020 год предусмотрено 120 млн рублей, на 2021 год — 115 млн рублей.

На территории областного центра будут обновлены улица Парковая — от Гагарина до проспекта Карла Маркса; Колымское шоссе — от кольцевой развязки 31-го квартала до проспекта Ленина; улица Майская в микрорайоне Снежный, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана. Подготовка к старту работ находится на завершающей стадии. Разрабатываемые проекты носят комплексный характер. Например, на Колымском шоссе будет произведена замена всего электроучастка, будет положена геосетка.

Напомним, Магаданская область получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на дорожные работы. Средства направят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 2024 года на Колыме хотят построить пять мостов через ручей Пахомыч и реку Оротукан. В регионе планируют начать реконструкцию прижимных участков вдоль рек Дебин и Нера, а также перевала Заячья Петля.

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