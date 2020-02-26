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Магаданская область получит более 1 млрд рублей на дороги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Магаданская область получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на дорожные работы. Средства направят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, всего на ремонт 39 путепроводов и 11 км искусственных сооружений на Дальнем Востоке дополнительно выделят более 34,8 млрд рублей. Магаданской области из этой суммы будет предоставлено 1,213 млрд рублей.

До 2024 года на Колыме хотят построить пять мостов через ручей Пахомыч и реку Оротукан. Работы проведут в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на автодороге Р-504 «Колыма» по проекту реконструкции ремонтонепригодных мостов.

В 2020 году в регионе планируют начать реконструкцию прижимных участков вдоль рек Дебин и Нера, а также перевала Заячья петля. На следующий год запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Амунку на автодороге Магадан–Балаганное–Талон.

Ранее в феврале «Известия» сообщали о том, что треть пассажирского наземного автотранспорта на Дальнем Востоке находится в изношенном состоянии. В лучшем состоянии находится транспорт в Сахалинской области (там таких автобусов 8%). Худшие показатели отмечены в Забайкальском крае (63,7%).

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