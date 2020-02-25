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В Минтрансе рассказали о состоянии пассажирского транспорта на Дальнем Востоке

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Фото: TASS/Владимир Смирнов
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Треть пассажирского наземного автотранспорта на Дальнем Востоке находится в изношенном состоянии. Об этом сообщили «Известиям» в Министерстве транспорта России. В лучшем состоянии находится транспорт в Сахалинской области (там таких автобусов 8%). Худшие показатели отмечены в Забайкальском крае (63,7%).

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По данным властей региона, ситуация «постепенно исправляется» — в 2019 году на закупку нового пассажирского автотранспорта было потрачено 328 млн рублей.

Самая позитивная ситуация в сфере пассажирских перевозок складывается в Центральном федеральном округе (ЦФО), лидерами в котором являются Москва и Московская область. Отстают наряду с Дальним Востоком Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

При этом разница между регионами самого Дальневосточного федерального округа (ДФО) огромна, подчеркнули в Минтрансе.

Нехватка транспорта актуальна для многих дальневосточных регионов. Как пояснили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, большая доля пассажирских перевозок приходится на частных перевозчиков, финансовые возможности в приобретении и обслуживании автобусов среднего и большого класса которых весьма ограничены.

Ситуация с пассажирским транспортом на местах действительно неидеальна, отметили представители дальневосточных регионов в парламенте. Постепенное обновление парка общественного автотранспорта идет в Якутске, Мирном и Нерюнгри.

В Минтрансе заверили в продолжении обновления подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в регионах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Третье колесо: 34% автобусного парка ДФО эксплуатируется сверх срока

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