Пенсионерка погибла при наезде поезда в Рязанской области

В Рязанской области проводится проверка по факту гибели 67-летней женщины на железной дороге. Пенсионерку сбил пассажирский поезд.

Трагедия произошла в селе Петрово в Ряжском районе. По данным правоохранительных органов, женщина переходила пути к электричке в сторону Ряжска. В этот момент ее сбил пассажирский поезд. Об этом пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на издательство «Пресса».

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Барнауле грузовой поезд сбил 19-летнюю девушку. Потерпевшая переходила пути на станции в не оборудованном для перехода месте. При этом девушка была в капюшоне и наушниках. Пострадавшую госпитализировали с множественными переломами.