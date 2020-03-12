Эксперт заявил о возможных проблемах рынка химии в РФ из-за коронавируса

Эпидемия нового коронавируса (SARS-CoV-2) в мире может привести к проблемам на российском рынке химии. Об этом в четверг, 12 марта, заявил «Известиям» исполнительный директор завода инновационных технологий «Россильбер» Ильшат Хафизов.

«Бесперебойность исполнения контрактов российскими производителями, в том числе и исполнение госконтрактов ставится под вопрос. Задержки в исполнении контрактов могут достигнуть полугода минимум. Компании понесут убытки, которые напрямую будут зависеть от валютных рисков, то есть потери будут расти прямо пропорционально падению российского рубля и росту иностранных валют», — отметил эксперт.

Хафизов отметил, что Китай продает дешевые химические компоненты, которые используются при производстве промышленной химии. При этом европейские страны поставляют компоненты более высокого качества, но по более высокой цене.

«Вся продукция промышленной химии, которая сегодня производится в России, состоит из импортных компонентов. Для отечественной промышленности важно, как складывается ситуация именно в Китае и Европе», — рассказал он.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию на российских промышленных предприятиях, где для борьбы с коррозией металлоконструкций и труб применяются специфические индустриальные лакокрасочные материалы, причем среди компонентов ЛКМ большая часть относится к импортным. Также он добавил, что аналогичным образом складывается ситуация с сырьем, на основе которого составляются те же ЛКМ.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.

11 марта организация объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.