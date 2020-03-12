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Песков объяснил решение Путина о предельном количестве сроков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции. Изъятие этого положения для действующего президента Владимира Путина носит разовый характер, его причинами стал принимаемый пакет поправок в основной закон страны и нестабильная ситуация в мире. Об этом в четверг, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Она весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться на своем посту», — объяснил представитель Кремля.

Как добавил Песков, в такие годы стабильность, твердость и последовательность власти имеет огромное значение. По его мнению, именно этим руководствовалась депутат Валентина Терешкова, предложившая убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента и заложить возможность действующему главе государства избираться вновь.

Президент России Владимир Путин изменил точку зрения по количеству президентских сроков из-за ситуации в мире и сам сказал об этом в выступлении, добавил Песков.

В настоящее время в мире распространяется коронавирус, который имеет глубокие последствия для экономики уже сейчас, имеют место острые региональные конфликты.

«Это и действия различных стран, которые идут в разрез с международным правом, в том числе и действия, направленные на рестрикции в отношении третьих стран», — констатировал пресс-секретарь президента. Положение всего мира в сравнении с 2008 годом стало менее стабильным, резюмировал он.

10 марта Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента. Реализовывать инициативу нужно, если «этого потребует ситуация» и «захотят люди», отметила она.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой, а Путин высказался против продления своих полномочий, назвав поправку нецелесообразной. Он считает, что в таком случае «полномочия продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов».

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