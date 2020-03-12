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Новый пешеходный мост построят в Тюмени

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В Тюмени появится новый пешеходный мост через реку Тура. Его построят рядом с микрорайоном «Европейский берег». Подрядчика, который займется разработкой проекта, выберут в течение месяца.

Как говорится в требованиях электронного аукциона на разработку проекта строительства пешеходного моста, обязательными условиями при создании проекта являются лифты для инвалидов по обеим сторонам, водоотвод, благоустройство территории и наличие парковки. Аукцион проводит городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Новый мост должен соединить ближайшие микрорайоны с исторической набережной города, тем самым удлинив ее. Он позволит маломобильным группам населения и велосипедистам перебраться на другой берег Туры, комфортно и безопасно, пишет ИА «Ура.ру».

11 марта сообщалось, что в Тюмени перед Днем Победы появятся конструкции с военной символикой, флагштоки, стелы, баннеры и плакаты. На остановках разместят поздравления и информацию о военном времени.

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