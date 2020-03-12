Прямой эфир

Участниками «Студенческой весны» в Тюмени станут не только студенты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени начался прием заявок на региональный XXV фестиваль «Студенческая весна». Впервые за всю историю мероприятия участие в нем смогут принять не только студенты, но и выпускники. У них появится возможность показать на сцене свою концертную программу.

По словам исполнительного директора фестиваля в Тюмени Анастасии Егоровой, которые приводит megaryumen.ru, это событие объединило не одно поколение. В этом году организаторы хотят подчеркнуть значимость создания условий для самореализации молодого человека. Поэтому призывают делиться своими знаниями и умениями в том числе и выпускников, которые свои студенческие годы давно пережили.

В 2020 году главные события фестиваля состоятся с 3 по 18 апреля. В них примут участие более 3 тыс. человек. Творчество участников оценят 35 экспертов в 43 номинациях, по таким направлениям, как музыкальное, театральное, мода, танцевальное, оригинальный жанр. Также будут представлены неконцертные направления — медиа, видео, интеллектуальные игры, научно-техническое творчество.

Завершит фестиваль гала-концерт на ледовой арене Дворца спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колесо обозрения высотой 52 м появится в Тюмени
Литературный клуб для студентов появится в Тюмени

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020