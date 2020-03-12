Участниками «Студенческой весны» в Тюмени станут не только студенты

В Тюмени начался прием заявок на региональный XXV фестиваль «Студенческая весна». Впервые за всю историю мероприятия участие в нем смогут принять не только студенты, но и выпускники. У них появится возможность показать на сцене свою концертную программу.

По словам исполнительного директора фестиваля в Тюмени Анастасии Егоровой, которые приводит megaryumen.ru, это событие объединило не одно поколение. В этом году организаторы хотят подчеркнуть значимость создания условий для самореализации молодого человека. Поэтому призывают делиться своими знаниями и умениями в том числе и выпускников, которые свои студенческие годы давно пережили.

В 2020 году главные события фестиваля состоятся с 3 по 18 апреля. В них примут участие более 3 тыс. человек. Творчество участников оценят 35 экспертов в 43 номинациях, по таким направлениям, как музыкальное, театральное, мода, танцевальное, оригинальный жанр. Также будут представлены неконцертные направления — медиа, видео, интеллектуальные игры, научно-техническое творчество.

Завершит фестиваль гала-концерт на ледовой арене Дворца спорта.