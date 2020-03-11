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Остановочные комплексы в Тюмени украсят к 9 мая

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В преддверии Дня Победы в Тюмени появятся конструкции с военной символикой, флагштоки, стелы, баннеры и плакаты. На остановочных комплексах разметят поздравления и информацию о военных годах.

«Праздничное оформление отражает священную память о народных героях, о бессмертном подвиге советского человека, солдата и труженика в Великой Отечественной войне», — отметили в городской администрации. К украшению улиц планируется привлечь как можно больше местных жителей, чтобы дети и молодежь осознали значимость Победы, информирует портал «Наш город».

Напомним, в Тюмени проведут ремонт и реставрацию памятников воинам, которые погибли в Великой Отечественной войне. Администрация выделила средства на работы в 2020 году.

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