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Массовые мероприятия отменяют в Челябинске из-за коронавируса

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В Челябинской области начали действовать карантинные мероприятия, введенные из-за нового коронавируса. Так, не состоится праздник «Крымская весна», назначенный на 15 марта. Это ИА «Ура.ру» подтвердили в пресс-службе областного правительства.

В данный момент в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере на карантине находятся восемь граждан КНР. Все они здоровы. Случаев заражения коронавирусом на территории региона пока не выявлено.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию, захватывая страны Европы и Америки. На утро 12 марта известно о более 126 тыс. зараженных. Умерло 4627 человек.

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