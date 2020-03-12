Массовые мероприятия отменяют в Челябинске из-за коронавируса

В Челябинской области начали действовать карантинные мероприятия, введенные из-за нового коронавируса. Так, не состоится праздник «Крымская весна», назначенный на 15 марта. Это ИА «Ура.ру» подтвердили в пресс-службе областного правительства.

В данный момент в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере на карантине находятся восемь граждан КНР. Все они здоровы. Случаев заражения коронавирусом на территории региона пока не выявлено.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию, захватывая страны Европы и Америки. На утро 12 марта известно о более 126 тыс. зараженных. Умерло 4627 человек.