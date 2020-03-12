СМИ узнали об общении Трампа с российскими чиновниками из-за нефти

Президент США Дональд Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации на нефтяных рынках. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на два источника.

В Вашингтоне эту информацию не подтвердили.

Также глава государства общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, чтобы обсудить, в том числе, «волатильность энергетического рынка», пишет издание. Белый дом ранее отказался комментировать меры, которые может рассмотреть, чтобы помочь отрасли.

12 марта Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, последовали примеру Саудовской Аравии и решили снизить цены на свою нефть в апреле, в то время как Объединенные Арабские Эмираты уже снизили цену для февральских продаж.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Трамп обвинил в произошедшем Москву и Эр-Рияд.