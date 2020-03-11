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ОЭЗ решили включить в границы города Тольятти

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Особая экономическая зона будет включена в границы города Тольятти. Соответствующий законопроект одобрило правительство Самарской области. Это позволит инвесторам ОЭЗ получить дополнительные меры государственной поддержки.

Предварительно законопроект должен получить одобрение Самарской губдумы, передает НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу департамента информационной политики СО.

Напомним, в Псковской области два новых завода появятся в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» в ближайшие два года.

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