В Минэнерго не сочли целесообразным урезать добычу нефти

Россия не считает целесообразным урезать добычу нефти, так как в настоящий момент неизвестно, насколько сильное влияние окажет на спрос эпидемия коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 11 марта, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в интервью агентству Reuters.

«Мы не можем бороться с ситуацией падающего спроса, когда нет ясности относительно дальнейших тенденций», — отметил Сорокин.

По его словам, очень легко попасть в замкнутый круг, когда, сократив добычу нефти один раз, страна оказывается в еще более худшей ситуации. В любой момент цены на нефть могут вырасти, после чего вновь упадут вместе со спросом.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, Россия и Казахстан это предложение не поддержали. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Спустя несколько дней эти планы подтвердили в нефтяной компании Saudi Aramco.

Как следствие, после разрыва соглашения с 9 марта цены на нефть резко пошли вниз, курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

Несмотря на текущие сложности в экономике, министр финансов России Антон Силуанов 11 марта заявил, что власти рассчитывают выполнить прогноз по росту внутреннего валового продукта в 2020 году в 1,9%.