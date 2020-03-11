Новак анонсировал участие России в техкомитете ОПЕК+ в марте

Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+ в марте. Об этом в среду, 11 марта, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Да, наши представители будут (на заседании техкомитета. — Ред.). Еще раз повторю: у нас в рамках хартии (сотрудничества стран – производителей нефти. — Ред.) формат отношений остался, продолжаем с коллегами мониторить ситуацию», — цитирует его ТАСС.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.