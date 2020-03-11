Прямой эфир
Сюжет:

Новак анонсировал участие России в техкомитете ОПЕК+ в марте

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+ в марте. Об этом в среду, 11 марта, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка
Падение цен и котировок будет болезненным, но вряд ли продлится долго, считают эксперты

«Да, наши представители будут (на заседании техкомитета. — Ред.). Еще раз повторю: у нас в рамках хартии (сотрудничества стран – производителей нефти. — Ред.) формат отношений остался, продолжаем с коллегами мониторить ситуацию», — цитирует его ТАСС.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский финансист предрек победу России в нефтяной войне
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020