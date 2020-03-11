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Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого Boeing

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS
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Иран согласился передать Киеву бортовые самописцы самолета, сбитого под Тегераном, с последующей передачей их Франции. Об этом сообщил посол Украины в Канаде и представитель страны в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрей Шевченко 11 марта.

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Ранее в этот день состоялось заседание совета ИКАО. По его итогам Шевченко сообщил в Twitter о согласии Тегерана на передачу самописцев в случае, «если понадобится дополнительная экспертиза». Решение иранских властей на сессии озвучил представитель республики Фархад Парвареш.

Ранее поступала противоречивая информация о месте расшифровки самописцев. Так, в Организации гражданской авиации Ирана говорили о передаче «черных ящиков» Киеву, в то время как иранские СМИ сообщали о их расшифровке в Иране, уточняет ТАСС.

Boeing 737, выполнявший рейс PS 0752 Тегеран–Киев, разбился 8 января спустя две минуты после вылета. Жертвами крушения стали находившиеся на борту девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Изначально Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но 11 января признал свою вину. Власти республики заявили о непреднамеренном поражении лайнера ракетой из-за «человеческой ошибки» — система ПВО приняла самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было несколько секунд на принятие решения и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани принес извинения и выразил соболезнования украинскому народу, пообещав наказать виновных. Тегеран предложил компенсацию в размере $80 тыс. (более 5 млн рублей) каждой пострадавшей от происшествия семье, однако украинский лидер Владимир Зеленский счел эту сумму недостаточной.

14 января иранские власти сообщили об аресте нескольких человек по этому делу. Позже стало известно, что виновник катастрофы находится в тюрьме.

На Украине крушение квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса: о нарушении правил безопасности движения, умышленном убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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