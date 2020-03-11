Дочь Валентины Талызиной рассказала о состоянии актрисы

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной Ксения Хаирова в среду, 11 марта, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что актриса находится в больнице.

По ее словам, с Талызиной всё в порядке. «Она чувствует себя прекрасно», — сказала Ксения телеканалу «360».

Позже Хаирова сказала в беседе с телеканалом «Звезда», что актриса легла на плановое обследование, и попросила не беспокоить семью частыми звонками и расспросами.

Сама Талызина отказалась комментировать сведения о том, что находится в больнице.

«Откуда вы знаете, госпитализировали меня или нет? Какое вам вообще дело?» — заявила актриса «Федеральному агентству новостей».

Осенью 2019 года Талызина попала в больницу. Тогда ее дочь говорила, что у Валентины Илларионовны заболела нога. Однако некоторые СМИ писали, что актриса перенесла микроинсульт.

Валентина Талызина родилась в Омске и окончила ГИТИС. В 1958 году она вошла в труппу Театра имени Моссовета, где служит уже 62 года — на данный момент Талызина исполняет главную роль в спектакле «Васса» по пьесе Максима Горького.

На счету артистки более 130 киноролей, она снималась в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «После дождичка в четверг», «Путь в «Сатурн», «Большая перемена», «Яма» и других картинах. В мультфильме «Трое из Простоквашино» голосом Талызиной разговаривала мама дяди Федора.

В 2017 году Путин наградил Талызину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.