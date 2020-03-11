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Актер Добронравов заявил о приостановке съемок «Сватов-7»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сериал «Сваты» ушел на каникулы. Об окончании съемок седьмого сезона комедийной истории о двух семьях в среду, 11 марта, сообщил актер Федор Добронравов.

«Съемки приостановлены на то время, пока идет зима. Зимние серии уже отсняты, а для летних еще рано», — цитирует Добронравова сайт «Интересная Россия».

Добронравов рассказал, что в основном съемки проходили в Белоруссии. При этом, по его словам, даже сами режиссеры не знают, где будут снимать летние серии.

«Думаю, что в июле начнется очередной этап работы над «Сватами». Будут ли снимать в Белоруссии или в другом месте — пока не знаю», — сказал Добронравов в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

В феврале режиссер Андрей Яковлев заявлял, что седьмой «Сватов» станет последним. Новый сезон выйдет на экраны после того, как весной отснимут и смонтируют летние сцены, сообщает телеканал «360».

10 марта актриса Татьяна Кравченко рассказала, что ее коллега по проекту Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала.

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