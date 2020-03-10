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Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

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Фото: Квартал-95
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Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала ее коллега по проекту, актриса Татьяна Кравченко порталу «Собеседник».

Артистка призналась, что рада началу съемок, поскольку смогла увидеться с партнерами по сериалу — актерами Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным.

«Я наконец-то встретила своих любимых партнеров. <…> Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде что-то там из-за денег», — рассказала Кравченко, добавив, что подробности ей неизвестны.

По ее словам, зимние сцены снимались в Белоруссии, а летние будут отсняты в Молдавии. Кравченко отметила, что сценарий серий «переписывают постоянно в процессе».

Ожидается, что в новом сезоне зрителям расскажут историю семьи Будько, где молодого Ивана (Федор Добронравов) сыграет Виктор Добронравов, а юную Валентину (Татьяна Кравченко) покажет Дарья Рыбак. Людмила Артемьева в проекте исполняла роль Ольги Ковалевой.

В октябре 2019 года СМИ сообщили об уходе из сериала актера Николая Добрынина, исполнителя роли Митяя. Утверждалось, что артист недоволен сценарием, в котором его персонаж показан «глупым подкаблучником и алкашом». При этом Кравченко упомянула его в числе актеров, присутствовавших на площадке.

Ранее проект покинул актер Анатолий Васильев, который исполнял роль Юрия Ковалева. После этого актер Даниил Белых заявил о переименовании «Сватов» в «Золовку». Однако позднее информацию опроверг Федор Добронравов.

«Сваты» — комедийный сериал, рассказывающий о взаимоотношениях сватов: интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Впервые проект вышел на экраны в 2008 году. Шестой сезон поклонники увидели в 2013 году. Проблемы со съемками седьмого сезона возникли после того, как Федору Добронравову запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. По той же причине сериал перестали показывать на украинском телевидении. Работа над проектом продолжилась в январе 2020-го в Белоруссии.

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