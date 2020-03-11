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Госдума приняла законопроект о запрете на проезд по платным дорогам без оплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума на заседании в среду, 11 марта, приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому запрещается ездить по платным автодорогам без внесения денег за проезд.

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Отмечается, что закон предполагает ввести «запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд», передает ТАСС.

Кроме того, в документе прописано, что владельцам платных дорог запрещается введение преференций для каких-либо автомобилистов. Агентство также сообщает, что данная инициатива была направлена на развитие безбарьерных систем взимания платы на таких трассах в России.

9 января правительство России внесло в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Предполагается, что сумма штрафов для владельцев легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков — 5,5 тыс. рублей.

В настоящее время за попытку въехать на платный участок без оплаты проезда водителя штрафуют за игнорирование запрещающего сигнала светофора. Если он ломает шлагбаум, оформляется ДТП, а если при этом он скрывается с места происшествия, материалы передают в полицию, чтобы поставить вопрос о лишении водителя прав.

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