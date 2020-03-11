Госдума приняла законопроект о запрете на проезд по платным дорогам без оплаты

Госдума на заседании в среду, 11 марта, приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому запрещается ездить по платным автодорогам без внесения денег за проезд.

Отмечается, что закон предполагает ввести «запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд», передает ТАСС.

Кроме того, в документе прописано, что владельцам платных дорог запрещается введение преференций для каких-либо автомобилистов. Агентство также сообщает, что данная инициатива была направлена на развитие безбарьерных систем взимания платы на таких трассах в России.

9 января правительство России внесло в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Предполагается, что сумма штрафов для владельцев легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков — 5,5 тыс. рублей.

В настоящее время за попытку въехать на платный участок без оплаты проезда водителя штрафуют за игнорирование запрещающего сигнала светофора. Если он ломает шлагбаум, оформляется ДТП, а если при этом он скрывается с места происшествия, материалы передают в полицию, чтобы поставить вопрос о лишении водителя прав.