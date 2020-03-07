В Москве появится новая вылетная магистраль

Власти Москвы намерены построить на юго-востоке столицы дублер Люблинской улицы, который станет вылетной магистралью. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас идет подготовка проекта дублера Люблинской улицы к экспертизе — это фактически будет новая вылетная магистраль. Дорога пройдет от Третьего транспортного кольца через реорганизуемые промзоны «Южный порт» и «Люблино», районы Южнопортовый и Печатники до развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе», — приводятся его слова на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в субботу, 7 марта.

Он отметил, что дорога частично пройдет по уже существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы. Основной участок строительства пройдет от промзоны «Южный порт» до пересечения Люблинской улицы с улицей Нижние Поля. Дорога в обе стороны будет состоять из трех полос, также в ее состав войдут несколько эстакад и путепроводов. Общая длина трассы составит около 15 км.

Также на сайте отмечается, что за прошлый год в Москве было построено 111,2 км дорог, 25 дорожно-транспортных сооружений и 16 пешеходных переходов. В 2020-2022 годах планируется построить 352 км дорог, 105 тоннелей, мостов, эстакад и 58 пешеходных переходов.

5 марта СМИ сообщили о намерении построить платный дублер южной части МКАД.