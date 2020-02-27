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Проезд грузовиков запретят в апреле по дорогам Ленинградской области

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Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
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На трассах в Ленинградской области весь апрель будет запрещен проезд большегрузных автомобилей. Это, в частности, связано с тем, что в период весенних паводков грузовики способны серьезно повредить асфальтовое покрытие.

Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу областного правительства, запрет коснется машин, у которых нагрузка на каждую ось – более 5 т для асфальта и более 3 т для гравия и грунта.

Весенняя сушка асфальта проводится ежегодно. Она необходима из-за того, что основания дорог слишком медленно оттаивают.

В конце 2019 года глава Петербурга Александр Беглов утвердил проект развития транспортной инфраструктуры Красногвардейского района. Он включает строительство новых дорог и трамвайных путей в промышленной зоне Ржевка.

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