Новые дороги и трамвайные пути проложат в одной из промзон Петербурга

В Санкт-Петербурге в промышленной зоне Ржевка появятся новые дороги и трамвайные линии. Проект развития транспортной инфраструктуры Красногвардейского района утвердил глава города Александр Беглов.

В планах властей — продлить проспект Маршала Блюхера от улицы Коммуны до Индустриального проспекта. Новые магистрали должны распределить транспортные потоки.

По прилегающим улицам пустят общественный транспорт. Так, на улице Потапова появятся трамвайные пути для продолжения линии, сообщает телеканал «78».

В середине ноября открыли после ремонта Большой Обуховский мост в составе КАД. Движение осуществляется по всем четырем полосам.