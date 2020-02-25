Порядка 25 км дорог заасфальтируют на Сахалине в 2020 году

На Сахалине в 2020 году должны заасфальтировать около 25 км автодорог. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уровень готовности к старту дорожно-строительного сезона обсуждался на всероссийском селекторном совещании, в работе которого принимало участие руководство регионального минтранса.

Как уточняет ИA SakhalinMedia со ссылкой на правительство области, губернатор Валерий Лимаренко ранее ставил задачу довести процент асфальтированных трасс на Сахалине и Курилах до среднероссийского уровня. Чтобы этого достичь, необходимо активно не только реконструировать, но и строить как региональные, так и муниципальные дороги. В частности, в рамках нацпроекта.

Так, в 2020 году на Сахалине по нацпроекту отремонтируют более 8 км дорог регионального значения и 17 км — в границах Южно-Сахалинской городской агломерации. На 216-м км дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск появится автоматический пункт весогабаритного контроля. На этом же отрезке в селе Костромское капительный ремонт проведут с использованием новейших технологий.

Также капитально отремонтируют подъезд к аэропорту Южно-Сахалинск с последующим содержанием на принципах контракта жизненного цикла до 2023 года. В рамках нацпроекта модернизируют нерегулируемые пешеходные переходы, оснастят участки дорожной сети ограждениями.

Общая протяженность дорог Сахалина составляет около 5 тыс. км. Твердое покрытие есть только у трети из них. В рамках нацпроекта за пять лет доля соответствующих нормативам трасс должна вырасти до 55%. В Южно-Сахалинской городской агломерации в нормативном состоянии находятся 39% дорог, а к 2024 году этот показатель должен достигнуть 85%.

Ранее сообщалось, что на Сахалине до 2024 года должны построить 51 объект ТКО, в том числе семь полигонов. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Экология».