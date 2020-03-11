В Госдуме приняли проект закона о поправках в конституцию

В Госдуме этим утром в третьем, заключительном чтении приняли проект закона о поправках в конституцию. За проголосовали - 383 депутата, воздержались 43 - это депутаты от КПРФ. Следующим этапом станет рассмотрение проекта в Совете Федерации. Дальше он должен получить одобрение у региональных парламентов, а после у Конституционного суда. Он утвердит, насколько все правки соответствуют нынешнему закону.