Разработан порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК разработал проект порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Документ предусматривает досрочное голосование. По мнению Панфиловой, эта технология не вызывает опасений, за четыре года избирательная система России вышла на новый уровень развития. А вот возможность высказать своё мнение дистанционно глава Центризбиркома исключила. По ее словам, это можно осуществить только в столице, где уже проводился подобный эксперимент при выборах в Мосгордуму.