Цифровизация позволит россиянам сэкономить на ЖКХ до 30%

Технологии «умного города» помогут регионам сэкономить до 15% бюджетных средств и позволят гражданам сократить траты на ЖКХ до 30%. Об этом «Известиям» сообщили в Российской венчурной компании (РВК), которая разработала первый национальный стандарт обмена электронными данными.

Новые правила позволят создавать в городах единую систему для работы цифровых технологий в различных сферах — регулировать движение транспорта, уличное освещение, верно оценить показания счетчиков ЖКХ и другое. Все это призвано увеличить комфорт граждан и снизить их расходы.

Как рассказал «Известиям» руководитель программ РВК, председатель технического комитета 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин, после публичного обсуждения документ планируют внести на утверждение в Росстандарт. Он добавил, что стандарт предназначен для региональных властей и компаний, участвующих в обслуживании и развитии городов.

По словам Уткина, внедрение технологий «умного города» повысит доступность данных. Можно будет централизованно фиксировать и использовать открытую обезличенную информацию, которую оставляют сами горожане. Например, о том, как и где они посещают кафе, магазины, поликлиники и другие социальные учреждения, как оплачивают счета ЖКХ, как часто и куда вызывают такси, как горожане пользуются общественным и личным транспортом, и так далее.

Он добавил, что если собирать все данные централизованно, то можно создать условия для комфортного передвижения машинам скорой помощи, пожарным, специальным коммунальным службам. А также рассчитать необходимые новые маршруты общественного транспорта, корректно настроить светофоры.

В свою очередь директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что «умные технологии» позволяют повышать энергоэффективность жилых домов — благодаря расчету необходимого теплобаланса. Также проводится оценка приема показаний счетчиков ЖКХ, за счет чего можно выявлять незаконное пользование ресурсами или их утечки.

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Ума уплата: цифровизация позволит сэкономить на ЖКХ до 30%