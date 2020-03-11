Прямой эфир

Цифровизация позволит россиянам сэкономить на ЖКХ до 30%

0
Фото: Getty Images/iStockphoto
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Технологии «умного города» помогут регионам сэкономить до 15% бюджетных средств и позволят гражданам сократить траты на ЖКХ до 30%. Об этом «Известиям» сообщили в Российской венчурной компании (РВК), которая разработала первый национальный стандарт обмена электронными данными.

Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД
ГОСТ для систем распознавания светофоров, разметки и дорожных знаков примут к концу октября

Новые правила позволят создавать в городах единую систему для работы цифровых технологий в различных сферах — регулировать движение транспорта, уличное освещение, верно оценить показания счетчиков ЖКХ и другое. Все это призвано увеличить комфорт граждан и снизить их расходы.

Как рассказал «Известиям» руководитель программ РВК, председатель технического комитета 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин, после публичного обсуждения документ планируют внести на утверждение в Росстандарт. Он добавил, что стандарт предназначен для региональных властей и компаний, участвующих в обслуживании и развитии городов.

По словам Уткина, внедрение технологий «умного города» повысит доступность данных. Можно будет централизованно фиксировать и использовать открытую обезличенную информацию, которую оставляют сами горожане. Например, о том, как и где они посещают кафе, магазины, поликлиники и другие социальные учреждения, как оплачивают счета ЖКХ, как часто и куда вызывают такси, как горожане пользуются общественным и личным транспортом, и так далее.

Он добавил, что если собирать все данные централизованно, то можно создать условия для комфортного передвижения машинам скорой помощи, пожарным, специальным коммунальным службам. А также рассчитать необходимые новые маршруты общественного транспорта, корректно настроить светофоры.

В свою очередь директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что «умные технологии» позволяют повышать энергоэффективность жилых домов — благодаря расчету необходимого теплобаланса. Также проводится оценка приема показаний счетчиков ЖКХ, за счет чего можно выявлять незаконное пользование ресурсами или их утечки.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Ума уплата: цифровизация позволит сэкономить на ЖКХ до 30%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020