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Декада «Чистый автобус» стартовала в Магадане

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В Магадане стартовала городская декада «Чистый автобус». Специалисты комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии отработают все жалобы и вопросы горожан, принятые с 10 по 19 марта.

Как сообщили MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана, цель акции — привести в надлежащее состояние внешний вид и салон транспорта. По словам специалистов комитета, рабочая группа будет обращать внимание на то, как предприятия следят за чистотой в маршрутках, состоянием салонов, имеются ли справочно-информационные материалы для пассажиров.

Кром того, члены группы будут наблюдать за исключением случаев эксплуатации технически неисправного автотранспорта.

Декады по проверке общественного транспорта проводятся с 2007 года раз в квартал. Они являются одним из основных пунктов программы «Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Магадан».

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