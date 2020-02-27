Восемь новых автобусов направят на новый маршрут в Твери

В Твери запускается новый автобусный маршрут № 7. На линию выйдут восемь новых единиц транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта Тверской области.

Автобусы № 7 будут следовать от улицы Зеленой до микрорайона «Радужный». Компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» и ГКУ «Организатор перевозок» будут выведены на маршрут для оценки вместимости автобусов и пассажиропотока, пишут «Тверские ведомости».

Все выявленные замечания зафиксируют и проанализируют. В случае необходимости могут быть внесены изменения по интервалам движения, расписанию и количеству подвижного состава.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Тверской области внедрят новую модель пассажирских перевозок. Первый этап охватит Тверь и Калининский район, они должны перейти на новую систему в феврале 2020 года. Предполагается, что внедрение новой схемы перевозок позволит увеличить провозную способность автобусов на 10%, что составит до 18 тыс. человек в час.