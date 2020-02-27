Прямой эфир

Восемь новых автобусов направят на новый маршрут в Твери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Твери запускается новый автобусный маршрут № 7. На линию выйдут восемь новых единиц транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта Тверской области.

Автобусы № 7 будут следовать от улицы Зеленой до микрорайона «Радужный». Компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» и ГКУ «Организатор перевозок» будут выведены на маршрут для оценки вместимости автобусов и пассажиропотока, пишут «Тверские ведомости».

Все выявленные замечания зафиксируют и проанализируют. В случае необходимости могут быть внесены изменения по интервалам движения, расписанию и количеству подвижного состава.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Тверской области внедрят новую модель пассажирских перевозок. Первый этап охватит Тверь и Калининский район, они должны перейти на новую систему в феврале 2020 года. Предполагается, что внедрение новой схемы перевозок позволит увеличить провозную способность автобусов на 10%, что составит до 18 тыс. человек в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бесплатный автобус будет временно курсировать в Твери
Жителям Казани предложили бесплатные поездки за жалобы на кондукторов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020