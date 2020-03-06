Около 2 тыс. старых автобусов утилизируют в Подмосковье

В Московской области утилизируют порядка 1,8 тыс. старых автобусов «Мострансавто».

В первую очередь устаревшие транспортные средства будут вывозиться с территории производственных баз в Можайске и Рузе.

Как пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство транспорта, автобусы утилизируют из-за того, что их срок эксплуатации истек и они перестали соответствовать современным стандартам качества и безопасности.

В утиль спишут ЛиАЗ, ПАЗ, ГАЗ, MAN, Mercedes-Benz и Setra.